Sześciolatka wypadła z wyciągu krzesełkowego. Do wypadku doszło w Harrachovie. Policja z Czech szuka świadków wśród polskich turystów.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do wypadku doszło w sobotę na Diablej Górze. Czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym razem z dziewczynką jechała babcia i nieznany mężczyzna, prawdopodobnie obcokrajowiec, stąd prośba czeskiej policji do turystów z Polski. Niewykluczone, że był to Polak.

Osoby, które były świadkami wypadku powinny skontaktować się z policją w czeskim Libercu pod nr tel.: +420 721 799 010 lub mailowo: krpl.omv@pcr.cz lub z policją w Polsce.

Czeskie służby nie udzielają informacji nt. stanu dziecka.



Autor: Bartek Paulus

Opracowanie: Magdalena Partyła