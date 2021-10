"K-beauty", "hallyu" czy "mukbang" znalazły się wśród ponad 20 koreańskich określeń, które zostały dodane do najnowszej edycji słownika "Oxford English Dictionary" ("OED"). Odzwierciedla to rosnącą popularność, jaką na świecie cieszy się moda, kuchnia i rozrywka z Korei Południowej - komentuje dziennik "The Guardian".

