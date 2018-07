Grecka policja portowa poinformowała we wtorek o znalezieniu zwłok dwojga ludzi. Jeśli potwierdzi się, że zginęli w pożarach sprzed tygodnia, wówczas łączna liczba ofiar pożarów od 23 lipca wzrośnie do co najmniej 93 osób. Liczba ta nie jest pewna.

