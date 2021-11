Minister żeglugi Grecji Jannis Plakiotakis oskarżył we wtorek Turcję o łamanie zobowiązań wobec UE w związku z opublikowanym wcześniej nagraniem greckiej straży przybrzeżnej, na którym widać motorówkę wypełnioną migrantami eskortowaną przez dwie tureckie łodzie.

/ Isabel Laguna / PAP/EPA

Kolejny raz, Turcja zachowała się jak "państwo pirackie" na Morzu Egejskim, łamiąc zobowiązania wobec UE - oświadczył Plakiotakis.

"Nagranie bez wątpienia pokazuje ewidentne działania okrętów tureckiej straży wybrzeża, które wykonują niebezpieczne manewry, by nakierować motorówkę (z migrantami) na greckie wody, na wschód wyspy Lesbos" - oświadczyła grecka straż przybrzeżna.

W ocenie agencji AFP, w minutowym wideo greckich służb bezpieczeństwa na eskortowanej motorówce można dostrzec około 15 osób.

Grecja regularnie oskarża Turcję o sprowadzanie ze swojego wybrzeża łodzi z migrantami na wody terytorialne Grecji, co stoi w sprzeczności z umową z marca 2016 pomiędzy Turcją, a Unią Europejską. Zakłada ona, że władze państwowe w Ankarze będą się starały ograniczyć migrację w zamian za pomoc finansową z UE - przypomina AFP.

Tymczasem, władze w Atenach w ostatnich miesiącach spotkały się z zarzutami ze strony mediów i organizacji pozarządowych walczących o prawa człowieka dotyczącymi odsyłania migrantów z powrotem do Turcji - podaje agencja. Na początku października, Komisja Europejska wezwała Ateny do przeprowadzenia śledztwa w sprawie tych zarzutów.

Grecja, położona na południowo-wschodnich rubieżach UE i posiadająca wyspy w zasięgu tureckiego wybrzeża, należy do krajów do których najczęściej docierają uciekinierzy z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. W ciągu ostatnich kilku lat setki tysięcy ludzi uciekających przed wojną i ubóstwem z tych rejonów świata przedostało się z Turcji do Europy właśnie przez greckie wyspy.