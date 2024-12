"Kierunek, który był cały czas oczywisty, że dążymy do integracji z Unią Europejską, staje pod znakiem zapytania. To jest coś, co skłoniło ludzi do wyjścia na ulicę" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Górecki, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich, pytany o falę protestów w Gruzji. Ekspert zauważył, że poprzednie demonstracje (związane z wprowadzeniem ustawy o agentach zagranicznych i fałszowaniem wyników wyborczych - przyp. red.) zostały stłumione, jednak w tym przypadku poszło o wartości.