Gigantyczna afera w Belgii: Jaja skażone salmonellą. Trafiły do Polski?

RMF24

Co najmniej 306 osób zachorowało w Belgii po spożyciu jaj skażonych salmonellą. Źródłem ogniska jest ferma Laerco w Geel. Jaja z tego gospodarstwa mogły być także eksportowane do Polski i siedmiu innych krajów europejskich. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że skażone jaja trafiły na polski rynek.

Rzeczniczka belgijskiej Federalnej Agencji ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (FASFC) Hélène Bonte potwierdziła w rozmowie z dziennikarką RMF FM, że liczba zachorowań związanych z ogniskiem salmonelli wynosi w Belgii 306 osób. Nieoficjalnie wiadomo, że chorych z mniej dolegliwymi i niezgłoszonymi objawami może być o wiele więcej.

Bakterię salmonelli u producenta jaj Laerco w Geel wykryto już w maju. Początkowo wydawało się, że skażony jest tylko jeden z czterech kurników, dlatego pozostałe dopuszczono do działalności. Później okazało się, że bakteria jest także w drugim kurniku.

W tym miesiącu zamknięto całą fermę i zarządzono kolejne, masowe wycofanie jaj.

W związku z potencjalną dystrybucją jaj za granicę uruchomiono unijny system wczesnego ostrzegania - RASFF, w którym pojawiła się również Polska, Francja, Luksemburg, Czechy, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Holandia. Jak sprawdziła dziennikarka RMF FM, zgłoszenie nastąpiło 12 sierpnia i zostało uznane za „poważne”.

Polska na liście RASFF. Ale co to oznacza?

Hélène Bonte podkreśla, że jaja zostały wycofane jedynie w Belgii i Luksemburgu, bo to rezultat dochodzeń w tych krajach.

Jak wyjaśniła, informacje o wycofaniu jaj w ośmiu państwach pojawiły się w belgijskich mediach w wyniku nieporozumienia. Jej zdaniem w sześciu innych krajach trwa sprawdzanie, czy konieczne jest wycofanie jaj.

Dlaczego w RASFF pojawiła się Polska?

Według belgijskiej agencji przyczyna może być dosyć nietypowa. Bonte powiedziała dziennikarce RMF FM, że w dokumentacji wygląda to tak, jakby ze sprawą miała związek polska firma.

Najprawdopodobniej - jesteśmy tego prawie pewni - chodziło o osobę, która kupiła jaja w belgijskiej firmie, ale zarejestrowała zakup na polską firmę, podając polski adres – wyjaśniła.

Na dokumentach wyglądało więc, jakby polskie przedsiębiorstwo było odbiorcą jaj.

Na papierze wygląda na to, że chodzi o polską firmę, ale jaja nigdy nie zostały sprzedane w Polsce. Zostały kupione tutaj, w Belgii, przez osobę znajdującą się na naszym terytorium, ale paragon został zarejestrowany na polską firmę – powiedziała Bonte w rozmowie z RMF FM. Jak wyjaśniła to spowodowało, że Polska została umieszczona w systemie RASF.

Pytana czy doszło do oszustwa i czy zajmują się już tę sprawa belgijskie władze – powiedziała, że „AFSCA nie zajmuje się przestępstwami gospodarczymi”.

Jaja trafiły do Polski?

Rzeczniczka AFSCA zastrzega jednak, że belgijskie służby nie mogą na tej podstawie ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że skażone jaja nie trafiły do Polski.

Nie jestem tego pewna. To jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, jeśli spojrzymy na nasz rejestr – powiedziała dodając, że ostateczna odpowiedź należy do polskich służb, które to muszą sprawdzić.

Dziennikarka RMF FM zwróciła się w tej sprawie we wtorek wczesnym popołudniem do Głównego Inspektoratu Weterynarii. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Służby wciąż sprawdzają, czy belgijskie ognisko salmonelli może mieć związek z dużą epidemią w Wielkiej Brytanii, gdzie zakażonych zostało 207 osób, a jedna osoba zmarła.