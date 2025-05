Gary Lineker, były gwiazdor angielskiej piłki i jeden z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów BBC, ogłosił rezygnację z pracy w brytyjskiej telewizji publicznej. Decyzja zapadła po fali krytyki, jaka spadła na niego za opublikowanie na Instagramie antysemickiego postu.

Gary Lineker / NIKLAS HALLE'N / AFP / East News

Gary Lineker, który miał prowadzić kultowy program "Match of the Day" do końca sezonu 2025/26, a następnie relacjonować mistrzostwa świata w piłce nożnej, poinformował w poniedziałek, że odejdzie z BBC już w najbliższy weekend.

"Wycofanie się teraz jest odpowiedzialnym posunięciem" - napisał były reprezentant Anglii.

Antysemicki post

Powodem rezygnacji była publikacja przez Gary'ego Linekera postu grupy Palestine Lobby, w którym znalazła się sylwetka szczura oraz podpis: "Syjonizm wyjaśniony w mniej niż dwie minuty".

Szczury były wykorzystywane w antysemickiej propagandzie, m.in. przez hitlerowskie Niemcy w latach trzydziestych XX wieku, jako figura przedstawiająca Żydów.

Lineker, trzykrotny król strzelców Premier League, jest najlepiej opłacaną gwiazdą BBC - jego roczna pensja wynosi 1,35 miliona funtów (ok. siedmiu milionów złotych).

Wysokość zarobków oraz otwarte wyrażanie poglądów politycznych przez prezentera od lat budziły kontrowersje w Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku Lineker został tymczasowo odsunięty od pracy za krytykę polityki imigracyjnej poprzedniego rządu.

Linekera prawdopodobnie znacie także jako autora słynnego powiedzenia: "Piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy".