Francuscy uczniowie mają dość. Masowe protesty i blokady szkół w całym kraju

RMF24

Uczniowie we Francji blokują szkoły, domagając się większego dofinansowania edukacji. W Paryżu spodziewana jest demonstracja, w której może wziąć udział nawet 40 tysięcy osób. Policja mobilizuje siły, a premier apeluje o spokój.

We Francji spodziewana jest dziś kolejna fala protestów uczniowskich. Licealiści w całym kraju zapowiedzieli blokowanie szkół, domagając się poprawy warunków nauki i zwiększenia nakładów na edukację. W Paryżu już od wczesnych godzin porannych uczniowie liceum im. Sophie Germain zablokowali wejście do budynku, ustawiając przed drzwiami kosze i inne przeszkody. Podobne blokady pojawiły się także przed innymi prestiżowymi placówkami, m.in. liceum im. Ludwika Wielkiego w pobliżu Sorbony.

Tragedia podczas protestów we Francji. Licealista stracił rękę 15-letni uczeń stracił rękę podczas protestu w Lens na północy Francji. Chłopiec podniósł granat hukowy użyty przez policję. Władze regionalne podały, że życie nastolatka nie jest zagrożone. We Francji – w związku z uczniowskimi protestami –…

Protesty na wschodzie kraju i interwencje policji

Nie tylko stolica stała się areną protestów. W departamencie Rodanu na wschodzie Francji wtorek przyniósł zakłócenia w kilkunastu szkołach. Uczniowie blokowali placówki całkowicie lub częściowo, wpuszczając wybrane osoby. W okolicach uniwersytetu Lyon 2 doszło do interwencji policji po tym, jak zamaskowana grupa zablokowała tory tramwajowe. Służby bezpieczeństwa są w pełnej gotowości, aby zapobiec eskalacji napięć.

Wielka demonstracja w Paryżu

Kulminacją wtorkowych protestów ma być demonstracja w Paryżu. Według szacunków policji na ulice stolicy może wyjść od 20 do nawet 40 tysięcy osób. Licealiści zapowiadają, że będą głośno domagać się zwiększenia nakładów na edukację.

Do protestujących mogą dołączyć także studenci, co dodatkowo zwiększa skalę wydarzenia. Wtorek określany jest przez organizatorów jako „trzeci akt” wystąpień licealistów.

Apel premiera i mobilizacja służb

Po kilku dniach napięć i incydentów na marginesie protestów, premier Sebastien Lecornu zaapelował do młodych ludzi o zachowanie spokoju i prowadzenie protestów w sposób pokojowy, zgodny z prawem. Policja mobilizuje znaczne siły, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczestnikom demonstracji, jak i mieszkańcom miast.