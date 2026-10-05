Tragedia podczas protestów we Francji. Licealista stracił rękę

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15-letni uczeń stracił rękę podczas protestu w Lens na północy Francji. Chłopiec podniósł granat hukowy użyty przez policję. Władze regionalne podały, że życie nastolatka nie jest zagrożone. We Francji – w związku z uczniowskimi protestami – sytuacja wymyka się spod kontroli. Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki.

Protesty licealistów we Francji w ostatnich dniach przybrały radykalną formę – dochodzi do aktów przemocy i starć z policją. Fot. ANTONIN LOUIS/SIPA

Protesty licealistów we Francji w ostatnich dniach przybrały radykalną formę – dochodzi do aktów przemocy i starć z policją. Fot. ANTONIN LOUIS/SIPA / East News

Prefekt departamentu Pas-de-Calais, w którym leży Lens, François-Xavier Lauch, powiedział, że chłopiec został bardzo szybko przewieziony do szpitala. Telewizja BFMTV podała, że chodzi o szpital w Lille.

Chłopiec podniósł granat

Do wypadku doszło w liceum im. Auguste'a Behala w Lens. Prefekt opisywał, że przed liceum zgromadziło się około 200-250 licealistów. Niektórzy z nich rzucali w policjantów różnymi przedmiotami. Lauch relacjonował, że przeciwko policji użyto kamieni i moździerzy pirotechnicznych. Dziennik „La Voix du Nord” i agencja AFP podały, że chłopiec podniósł granat hukowo-błyskowy rzucony przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach.

Prefekt podkreślił, że nie może podać dokładnych okoliczności, ponieważ fakty będą teraz ustalane na drodze prawnej. Rozpoczęto postępowanie sprawdzające w policji, które ma m.in. wyjaśnić, jakiego rodzaju granatu użyto.

Liceum poinformowało, że przechodzi na zdalny tryb nauki.

Dlaczego licealiści protestują?

Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września od wystąpień w regionie paryskim. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach, przeciążenie nauczycieli. Demonstracje przybrały poważniejszą skalę w minionym tygodniu, gdy doszło do aktów przemocy i starć z policją.

Liceum w ogniu

W poniedziałek Liceum Vauquelin na południowym wschodzie Paryża wstrzymało w poniedziałek lekcje po tym, jak zamaskowani sprawcy trzykrotnie zaatakowali budynek i podłożyli ogień przy wejściu.

Zdemolowali drzwi liceum i podłożyli ogień. Potem zaatakowali strażaków Nie widać końca masowych protestów licealistów we Francji. W poniedziałek zaatakowali m.in. liceum Vauquelin na południowym wschodzie Paryża. Do różnego rodzaju akcji doszło już w kilkuset szkołach w kraju.

Sprawcy uderzali w drzwi wejściowe, rozbijając szkło, po czym podłożyli ogień przy wejściu. Strażacy, którzy gasili ogień, zostali zaatakowani przy użyciu moździerzy pirotechnicznych.

Około 100 uczniów ewakuowano z budynku.

Ministerstwo edukacji podało, że łącznie w 413 placówkach doszło w poniedziałek rano do różnego rodzaju akcji bądź zakłóceń. Jest to mniej niż w zeszłym tygodniu: w piątek rano takich placówek było ponad 500, a w czwartek – ponad 600.