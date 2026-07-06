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W hiszpańskiej Galicji trwa Rapa das Bestas – tradycyjny festiwal strzyżenia półdzikich koni. Wydarzenie ma znaczenie praktyczne i kulturowe. Mieszkańcy regionu gromadzą konie, by zadbać o ich zdrowie i podtrzymać lokalne tradycje.

Rapa das Bestas. Kilkaset lat tradycji

Rytuał, którego historia sięga kilkuset lat, odbywa się każdego roku. Polega na zaganianiu zwierząt z gór, a następnie ich unieruchamianiu, strzyżeniu, znakowaniu oraz odrobaczaniu. Następnie konie wracają na wolność.

Ma to na celu opiekę nad stadami, ale też jest ważnym elementem lokalnej tożsamości i widowiskiem fizycznej siły, techniki i odwagi aloitadorów, którzy obezwładniają półdzikiego konia gołymi rękami.

Święto Rapa das Bestas w Galicji, fot. BRAIS LORENZO / PAP/EPA

Największe rapas w Hiszpanii

Największe rapas mają miejsce w prowincjach La Coruna, Lugo i Pontevedra; trwają od czerwca do sierpnia. Najpopularniejsze odbywa się na początku lipca w Sabucedo w prowincji Pontevedra i ma status święta o międzynarodowym znaczeniu turystycznym.

Jak poinformował w niedzielę portal El Correo Gallego, w tym roku w Sabucedo wysokie temperatury, sięgające 38 stopni Celsjusza, ograniczyły liczbę widzów; impreza gromadzi zwykle około 20 tys. osób.

„Pogoda nie zdołała jednak zniweczyć entuzjazmu tych, którzy przez cały rok opiekują się końmi na pastwiskach i traktują rytuał strzyżenia jako akt miłości wobec tych zwierząt” – napisał portal.

W tym roku w święcie w Sabucedo uczestniczyło 300 zwierząt.