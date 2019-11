Federalny sąd apelacyjny nakazał ujawnienie zeznań podatkowych i dokumentów finansowych prezydenta USA Donalda Trumpa. Administracja prezydenta dwukrotnie odwoływała się od takiej samej decyzji sądów niższej instancji.

Prezydent USA Donald Trump / Oliver Contreras / PAP/EPA

Nowojorski okręgowy sąd apelacyjny postanowił, że firma księgowa Mazars, która prowadziła rozliczenia Donalda Trumpa, musi przedstawić zeznania podatkowe prezydenta za ostatnie osiem lat.

Jak pisze Reuters, Trump niemal na pewno odwoła się od tego wyroku. To oznacza, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego, gdzie dzięki mianowaniu przez prezydenta dwóch nowych sędziów konserwatyści mają większość 5 do 4.

1 listopada prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że postanowił przeprowadzić się z Nowego Jorku na Florydę. Ze swej rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach uczyni centrum swojej aktywności życiowej. Jednocześnie podkreślił, że jego ulubionym adresem nadal jest "Biały Dom przy Pennsylvania Avenue 1600".

Donald Trump ucieka przed podatkami

W świetle dokumentów sądowych, do których dotarli m.in. dziennikarze dziennika "The New York Times", amerykański przywódca zmienił adres stałego zamieszkania pod koniec września. W ślad za nim poszła Pierwsza Dama Melania Trump, która w październiku zwróciła się do sądu z wnioskiem o wpisanie adresu klubu Mar-a-Lago w Palm Beach jako miejsca jej stałego meldunku.

"Jestem zawsze gotów pomagać Nowemu Jorkowi i jego fantastycznym mieszkańcom. W moim sercu zajmuje on specjalne miejsce" - napisał na Twitterze Trump. Zarazem jednak dał upust swemu rozgoryczeniu sposobem, w jaki został potraktowany przez przedstawicieli federalnej i stanowej elity politycznej w Nowym Jorku. "Płacę co roku miliony dolarów w ramach podatków miejskich i stanowych" - podkreślił. "Niewielu potraktowano tutaj gorzej niż mnie" - dodał.

Donald Trump jest nowojorczykiem. Urodził się w Nowym Jorku i wychował w dzielnicy Queens. Przez wiele lat głównym miejscem zamieszkania był dla niego Manhattan (Trump Tower przy Piątej Avenue), choć w niektórych dokumentach obecny prezydent USA podawał też jako miejsce zamieszkania prywatny Krajowy Klub Golfowy Trump w Bedminster w stanie New Jersey.

Telewizja CNN wyliczyła, że od czasu objęcia urzędu w styczniu 2017 r. prezydent spędził łącznie 307 dni (tj. jedną trzecią wszystkich dni roboczych i świątecznych) w swoich prywatnych posiadłościach, w tym - 239 dni w jednym ze swoich klubów golfowych.