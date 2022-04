Królowa Elżbieta II nie weźmie udziału w wielkanocnym nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego w Windsorze – podał brytyjski „The Guardian”. Dziennik nie ujawnia przyczyny, ale przypomina, że w ostatnim czasie 95-letnia monarchini nie uczestniczyła w kilku wydarzeniach publicznych w związku z problemami zdrowotnymi.

Królowa Elżbieta II po uroczystościach w rocznicę śmierci męża, księcia Filipa / Aaron Chown / PAP/EPA

Już w zeszłym tygodniu Pałac Buckingham poinformował, że brytyjska królowa nie wiedźmie udziału w wielkoczwartkowym nabożeństwie, który jest ważnym punktem w kalendarzu Elżbiety II. W ciągu 70 lat jej zasiadania na tronie zdarzyło się to po raz piąty. Dziś w kaplicy św. Jerzego zastępowali ją książę Karol i jego żona Camilla.

Co więcej, Pałac Buckingham podał, że 95-letnia Elżbieta II nie weźmie udziału także w uroczystościach wielkanocnych.

Książę Karol z małżonką Camilą / ANDY RAIN / PAP/EPA

"The Guardian" pisze, że królowa jest zdrowa, ma natomiast problemy z chodzeniem. Fotografowie uchwycili na zdjęciach moment, kiedy w połowie marca po uroczystościach w rocznicę śmierci księcia Filipa, syn Andrzej pomagał jej podejść i wsiąść do samochodu. Było to pierwsze oficjalne wystąpienie Elżbiety II od sześciu miesięcy.

W lutym królowa Wielkiej Brytanii przeszła Covid-19. Elżbieta II, która 21 kwietnia skończy 96 lat, jest w grupie podwyższonego ryzyka. Przyznała później, że koronawirus sprawił, iż czuje się "bardzo zmęczona i wyczerpana".

Księżniczka Elżbieta została królową Elżbietą II 6 lutego 1952 roku w momencie śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI. Jest pierwszym brytyjskim monarchą w historii, który obchodził 70-lecie panowania. Miało to miejsce 6 lutego.