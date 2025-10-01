Policyjna operacja w północnym Monachium w Niemczech. Jak informuje "Bild", przy Lerchenauer Straße doszło do kilku eksplozji. Słychać było strzały. Jedna osoba nie żyje.

Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja policji i straży pożarnej / Roland Freund / PAP/DPA

Od wczesnych godzin porannych w północnym Monachium trwa zakrojona na szeroką skalę operacja policji i straży pożarnej. Na miejscu obecne są również jednostki specjalne i specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych.

Według doniesień gazety "Bild" doszło do kilku eksplozji, padły także strzały. Dziennikarze "Bilda" donoszą, że znaleziono ciało mężczyzny i drugiego z ranami postrzałowymi. Dokładne okoliczności wciąż nie są jasne.

Miejscem zdarzenia była Lerchenauer Straße. Policja odgrodziła duży obszar.

Komendant Główny Policji Thomas Schelshorn zapewnił "Bild", że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. Nie ma też związku z Oktoberfestem - dodał.

Wkrótce więcej na ten temat.