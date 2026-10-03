Eksplozja w Rosji. Zginął człowiek, którego Ukraina oskarżyła o torturowanie jeńców wojennych

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Samochód byłego funkcjonariusza rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej, którego Ukraina oskarżyła o torturowanie jeńców wojennych, został wysadzony w powietrze w obwodzie tulskim - informują rosyjskie media. Mężczyzna zginął.

W piątek w mieście Nowomoskowsk w obwodzie tulskim na zachodzie Rosji doszło do eksplozji samochodu, którym - jak informują rosyjskie media - jechał weteran wojny z Ukrainą. Świadczył o tym fakt, że na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze Rosgwardii i pojazdy z tablicami rejestracyjnymi ministerstwa obrony.

Okazało się, że w wyniku eksplozji zginął Roman Syromiatnikow - informację o śmierci mężczyzny o tym nazwisku potwierdziła gazeta z Nowomoskowska.

Mający opinię dobrze poinformowanego rosyjski kanał na Telegramie „VChK-OGPU” przekazał, że bomba została podłożona pod pojazdem po stronie kierowcy.

Ukraina oskarżyła go o torturowanie jeńców wojennych

Roman Syromiatnikow od 2010 roku pracował w zakładach karnych Federalnej Służby Więziennej w obwodzie tulskim. W 2023 roku podpisał kontrakt z rosyjskim ministerstwem obrony, a pod koniec 2024 roku wrócił do obwodu tulskiego na leczenie - podał serwis Ważnyje istorii, dodając, że nie wiadomo, w jaki sposób mężczyzna przeszedł na emeryturę z sił zbrojnych.

Prokuratura Generalna Ukrainy oskarżyła go o torturowanie ukraińskich jeńców wojennych przetrzymywanych w 2022 roku w kolonii karnej nr 1 w obwodzie tulskim.

Ukraińskie służby twierdziły, że mężczyzna i jego koledzy podczas porannych i wieczornych apeli bili więźniów rękami, nogami, gumowymi pałkami, plastikowymi rurami i młotkami, a także używali wobec nich paralizatorów.