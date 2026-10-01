Rosyjski generał aresztowany w śledztwie, o którym nic nie wiadomo

RMF24

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Moskwie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu generała majora Siergieja Nikituszkina - informuje rosyjski dziennik „Kommiersant”. Wojskowy kierował strukturą odpowiedzialną za rozwój zaplecza szkoleniowego rosyjskich sił zbrojnych.

Decyzja zapadła wieczorem 30 września. 51-letni Siergiej Nikituszkin został osadzony w areszcie śledczym w związku z postępowaniem karnym, którego przedmiotu ani stawianych mu zarzutów dotąd publicznie nie podano.

Wojskowy był szefem zarządu bazy szkoleniowo-materiałowej w Głównym Zarządzie Przygotowania Bojowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Formacja ta zajmuje się m.in. szkoleniem żołnierzy, koordynowaniem działań organów dowodzenia oraz rozwojem infrastruktury i wyposażenia wykorzystywanego w przygotowaniu wojsk.

Telegramowy kanał „Mash” twierdzi, że generał miał odpowiadać również za modernizację poligonów czołgowych w Rosji.

Wcześniej Nikituszkin mówił o niedoborze środków na zakup symulatorów służących do szkolenia żołnierzy w obsłudze pojazdów opancerzonych, środków łączności, dronów oraz urządzeń noktowizyjnych. Wskazywał, że doświadczenia wojny przeciwko Ukrainie pokazują znaczenie tego rodzaju wyposażenia.

Nikituszkin brał udział w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stopień generała majora otrzymał w grudniu 2024 roku decyzją Władimira Putina.

Kolejne śledztwo wokół struktur resortu obrony

Główny Zarząd Przygotowania Bojowego nadzoruje także Patriot Park pod Moskwą. W sprawach dotyczących defraudacji środków związanych z tym obiektem skazano wcześniej kilku wysokich rangą wojskowych, w tym byłego wiceministra obrony gen. Pawła Popowa oraz byłego zastępcę szefa Głównego Zarządu Rozwoju Innowacyjnego resortu, gen. Władimira Szesterowa - zauważa niezależny rosyjski portal The Moscow Times.