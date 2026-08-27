Eksplozja samochodu w Petersburgu. W środku rosyjski wojskowy wraz z żoną

RMF24

W Petersburgu (Rosja) doszło w czwartek rano do eksplozji samochodu, w którym znajdował się rosyjski wojskowy i jego żona. Mężczyzna zginął na miejscu, a kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według niezależnego serwisu Fontanka w samochodzie mogło zostać zdetonowane domowej roboty urządzenie wybuchowe.

Do eksplozji doszło 27 sierpnia przy ul. Kolpińskiej 18 w dzielnicy Sławianka, w pobliżu sklepu Magnit. Jak podaje Fontanka, świadkowie słyszeli wybuch około godziny 10, gdy małżonkowie wyjeżdżali ze swojego domu samochodem marki Geely. Za kierownicą siedział podpułkownik.

Kiedy usłyszeliśmy wybuch, pomyśleliśmy, że to dron. Rozejrzeliśmy się i zobaczyliśmy eksplodujący samochód - mówi świadek zdarzenia.

Eksplozja spowodowała bardzo ciężkie obrażenia - ofiarom miało oderwać nogi. Podpułkownik zginął na miejscu. Jego żona została przewieziona do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie.

Kilka godzin później Fontanka podała, że zmarły służył w rosyjskich wojskach obrony powietrznej. Kanał Shot na Telegramie przekazał, że do wybuchu auta miało dojść tuż po uruchomieniu silnika. Według innego kanału, powołującego się na świadków, eksplozja uszkodziła również zaparkowane w pobliżu samochody.

„ Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia”

Rosyjskie służby nie potwierdziły dotąd oficjalnie przyczyn zdarzenia ani tożsamości ofiary. Obecnie toczy się śledztwo w sprawie incydentu.

„Śledczy i biegli kryminalistyki sądowej, wspólnie ze służbami ratunkowymi, badają obecnie miejsce zbrodni. Wkrótce zostanie zlecony szereg niezbędnych badań kryminalistycznych. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia” - podkreślił Komitet Śledczy.

Czwartkowy wybuch był kolejnym w ostatnim czasie przypadkiem eksplozji samochodu w Rosji i na okupowanym Krymie, których ofiarami lub celem mieli być przedstawiciele rosyjskiej armii lub struktur bezpieczeństwa.

1 sierpnia w restauracji Balzi Rossi w centrum Moskwy doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęły co najmniej trzy osoby, a ponad 20 zostało rannych. Według nieoficjalnych doniesień celem mógł być wysoki rangą rosyjski wojskowy.

13 sierpnia w okupowanym Sewastopolu na Krymie w wyniku eksplozji zginął 49-letni Robert Szagiejew, były ukraiński wojskowy, który po okupacji Krymu przeszedł na stronę Rosji. W związku z tą sprawą zatrzymano 32-letnią obywatelkę Rosji.

Niezależny rosyjski portal The Insider informował, że po serii zamachów na rosyjskich wojskowych i funkcjonariuszy MSW resort spraw wewnętrznych zaostrzył zasady dotyczące parkowania w pobliżu niektórych swoich obiektów.