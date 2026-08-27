Rosja zaatakowała Kijów, Odessę i Zaporoże. Są ranni, w tym dzieci

RMF24

W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę z wykorzystaniem dronów i rakiet balistycznych. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał m.in. w Kijowie i obwodzie kijowskim, a także w kilku innych regionach kraju. Są ranni i uszkodzona infrastruktura.

Rosja znów uderzyła w Ukrainę. Ranni i zniszczenia w kilku regionach

Pod ostrzałem znalazły się m.in. Kijów i obwód kijowski, Krzywy Róg, Odessa i Zaporoże. Władze regionalne informowały również o atakach na Charków, Chersoń oraz obwody połtawski i sumski.

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w dzielnicach Podilskiej i Szewczenkowskiej w Kijowie poważnie uszkodzona została sala gimnastyczna, budynki mieszkalne oraz placówka medyczna. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny.

Odessa atakowana niemal przez całą noc

Szef odeskiej miejskiej administracji wojskowej Serhij Łysak poinformował, że Odessa była atakowana niemal przez całą noc. Uszkodzone zostały infrastruktura, placówka edukacyjna oraz wielopiętrowy budynek. Lokalne władze nie podały szczegółów dotyczących liczby poszkodowanych w mieście.

Do uszkodzenia cywilnego statku doszło także w porcie Reni nad Dunajem, w obwodzie odeskim. Port znajduje się w pobliżu Izmaiłu, tuż przy granicy Ukrainy z Rumunią i Mołdawią.

Rosyjski atak rakietowy dotknął również Krzywy Róg. Szef Rady Obrony miasta Ołeksandr Wiłkuł przekazał, że Rosjanie zaatakowali miasto dwiema rakietami balistycznymi. W wyniku uderzenia trzy osoby zostały ranne, a dwie z nich trafiły do szpitala. Uszkodzone zostało przedsiębiorstwo przemysłowe.

Ranni, w tym dzieci, w obwodzie zaporoskim

Ofiary rosyjskich ataków odnotowano również w Zaporożu i w obwodzie zaporoskim. Szef regionalnej administracji Iwan Fedorow poinformował, że rannych zostało siedem osób, w tym troje dzieci. Według Fedorowa w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły 738 ataków na 56 miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Nocny atak był kolejnym zmasowanym rosyjskim uderzeniem wymierzonym w ukraińskie miasta i infrastrukturę.