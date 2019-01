Co najmniej 20 osób zginęło, a 54 zostały ranne w wyniku wybuchu rurociągu z ropą naftową, do którego doszło w piątek w centralnej części Meksyku. Ofiary to przede wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy próbowali ukraść paliwo wyciekające z uszkodzonej części ropociągu.

