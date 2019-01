Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wyraziło opinię, że nowa amerykańska strategia obrony przeciwrakietowej doprowadzi do niebezpiecznego wyścigu zbrojeń w przestrzeni kosmicznej.

Na zdj. Władimir Putin / PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV / POOL / PAP

Według rosyjskiego MSZ strategia ta jest równoznaczna z reaktywacją - z użyciem najnowocześniejszej techniki - programu "Gwiezdnych Wojen" z okresu zimnej wojny.

Uznano, że amerykańska strategia jest konfrontacyjna, de facto daje zielone światło dla stacjonowania broni w przestrzeni kosmicznej. Waszyngton wezwano do podjęcia z Rosją konstruktywnych rozmów o równowadze zbrojeń nuklearnych "zanim będzie za późno".



Wprowadzenie w życie tych idei w sposób nieunikniony doprowadzi do rozpoczęcia wyścigu zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, co będzie miało w najwyższym stopniu negatywne konsekwencje dla międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności - napisano w oświadczeniu MSZ Rosji.



Nową strategię obrony przeciwrakietowej prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek. Nasz cel jest prosty - powiedział, prezentując w Pentagonie dokument z tą strategią. - Chodzi o to, abyśmy mogli wykryć i zniszczyć każdy pocisk wystrzelony przeciwko Stanom Zjednoczonym - w dowolnym miejscu i czasie.



Będziemy chronić Amerykanów przed wszelkimi rodzajami ataków rakietowych - podkreślił prezydent. W przeszłości w Stanach Zjednoczonych brakowało kompleksowej strategii obrony przeciwrakietowej, która wykraczałaby poza pociski balistyczne. Zgodnie z naszym planem to się zmieni. Zamierzamy opracować program obrony przeciwrakietowej, dzięki któremu chronione będzie każde miasto w Stanach Zjednoczonych.



W dokumencie określającym nową strategię pojawiły się m.in. zalecenia zbadania eksperymentalnych technologii, w tym perspektyw dla broni kosmicznej, która mogłaby stanowić ochronę przed pociskami balistycznymi innych krajów. Jak pisze Reuters, inicjatywa ta przypomina koncepcję "Gwiezdnych Wojen", propagowaną przez prezydenta Ronalda Reagana w latach 80.



Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej może być następnym etapem tworzenia systemu obrony przeciwrakietowej - cytuje Reuters urzędnika Białego Domu, chcącego zachować anonimowość. Urzędnik podkreślił, że możliwość zastosowania obrony przeciwrakietowej w przestrzeni kosmicznej była dotychczas tylko badana i nie podjęto w tej sprawie żadnych decyzji.



W zeszłym roku prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że armia jego kraju może dysponować pociskami hipersonicznymi osiągającymi 20-krotność prędkości dźwięku. Jak pisze Reuters, amerykańscy eksperci, w tym podsekretarz stanu ds. badań i inżynierii Michael Griffin, uważają, że odpowiedzią jego kraju na tego typu zagrożenia mogłaby być sieć zaawansowanych satelitów skuteczniej wykrywających superszybkie rakiety.