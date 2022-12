Pierwsze ustalenia

W niedzielę, ok. 30 km od Rautjärvi doszło do jeszcze jednego pożaru. Spłonął mały dom. W środku znaleziono ciało starszego mężczyzny. Policja od początku sprawdzała, czy oba te zdarzenia coś łączy. Według najnowszych ustaleń to właśnie ten mężczyzna mógł podpalić kościół, a potem podpalić dom.

Policja zaznacza, że nie są to ostateczne ustalenia. Bierze też pod uwagę inne wersje zdarzeń.