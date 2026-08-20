Dron wleciał w przestrzeń powietrzną NATO podczas ataku Rosji na Ukrainę

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Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się w niezamieszkanej części okręgu Tulcza podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę - poinformował resort obrony w Bukareszcie. W związku z incydentem wysłano do mieszkańców alert, a także poderwano dwa hiszpańskie myśliwce wielozadaniowe F-18.

Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się w niezamieszkanej części okręgu Tulcza podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę (zdjęcie ilustracyjne); fot. Anelo

Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się w niezamieszkanej części okręgu Tulcza podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę (zdjęcie ilustracyjne); fot. Anelo / Shutterstock

W nocy ze środy na czwartek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Głównym celem wojsk rosyjskich był Kijów, gdzie zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.

Podczas rosyjskiego ataku jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Jak przekazał resort obrony w Bukareszcie, cytowany przez portal Digi24, rumuński system radarowy wykrył o godz. 2:23 czasu lokalnego grupę celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą.

O godz. 3:21 jeden z dronów wtargnął w przestrzeń powietrzną Rumunii, około 13 kilometrów na wschód od miasta Gałacz. Trzy minuty później załoga rumuńskiego śmigłowca IAR-330 SOCAT poinformowała o upadku maszyny.

Dron rozbił się około czterech kilometrów na północny wschód od miejscowości Grindu w okręgu Tulcza. Według rumuńskiego MON, miejsce upadku maszyny znajdowało się poza obszarem zamieszkanym.

Po uderzeniu w ziemię wybuchł pożar, który - jak podał resort - samoczynnie zgasł. Nie odnotowano ofiar ani strat materialnych.

Wojsko zabezpiecza miejsce upadku

W reakcji na wykrycie obiektów poderwano dwa stacjonujące w Rumunii hiszpańskie myśliwce wielozadaniowe F-18. W działaniach uczestniczył także rumuński śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza.

Rumuńskie służby wysłały mieszkańcom zagrożonego obszaru alert o godz. 3:20. Alarm odwołano nieco ponad pół godziny później. Na miejscu są wojskowi, którzy zabezpieczają teren.

Był to kolejny incydent dronowy tego typu w Rumunii w ostatnich miesiącach.