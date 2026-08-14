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Niebezpieczny incydent w Rumunii: Radary nie wykryły drona. Rozbił się w lesie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (17:32)

Dron nieznanego pochodzenia rozbił się na terytorium Rumunii w pobliżu granicy z Ukrainą – poinformowało w piątek rumuńskie ministerstwo obrony. Trwają poszukiwania szczątków drona, które powinny pozwolić na jego identyfikację.

Niebezpieczny incydent w Rumunii: Radary nie wykryły drona. Rozbił się w lesie
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Na terytorium Rumunii, w pobliżu granicy z Ukrainą, rozbił się dron nieznanego pochodzenia.
  • Trwają poszukiwania szczątków w celu identyfikacji bezzałogowca.
  • Dron spadł w rejonie zalesionym, nie spowodował większych strat, ale wywołał pożar.
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Kolejny dron przekroczył rumuńską granicę

Do zdarzenia doszło w okolicy Tulczy (rum. Tulcea). „Dron spadł w rejonie zalesionym. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował strat lub zniszczeń” – napisano w komunikacie rumuńskiego resortu obrony. Jak zaznaczono, bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości.

Upadek drona spowodował pożar, który został już ugaszony przez służby ratownicze – poinformował portal Romanian Insider, powołując się na komunikat lokalnych władz.

Seria incydentów z udziałem dronów

Dzień wcześniej szczątki bezzałogowca zostały odnalezione na wybrzeżu Morza Czarnego, w pobliżu miejscowości Costinesti, ok. 10 km na południe od portu w Konstancy. W nocy ze środy na czwartek doszło do naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez dwa bezzałogowce. Z kolei we wtorek rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera, dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym w pobliżu morskiego projektu gazowego Neptun Deep.

Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zestrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rumunia dron
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