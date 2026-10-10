Dron odrzutowy nad Lwowem. Pierwszy taki atak na zachodzie Ukrainy

RMF24

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Nad Lwowem pojawił się dziś dron o napędzie odrzutowym. Bezzałogowiec został zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. To pierwszy atak dronami nowego typu na zachodnią Ukrainę.

W sobotni poranek mieszkańcy Lwowa zostali postawieni w stan najwyższej gotowości. Mer miasta Andrij Sadowy, poinformował o pojawieniu się nad miastem bezzałogowca o napędzie odrzutowym. To pierwszy taki przypadek w zachodniej części Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji.

Na szczęście, jak przekazał szef lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozycki dron został zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Nie odnotowano ofiar ani strat materialnych.

160 dronów nad Ukrainą

Atak na Lwów był częścią szeroko zakrojonej operacji rosyjskiej, podczas której w nocy z piątku na sobotę nad Ukrainą pojawiło się aż 160 dronów, z czego 110 wyposażonych było w napęd odrzutowy.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza wykazała się dużą skutecznością – zniszczono 117 bezzałogowców, w tym 82 odrzutowe.

Tragiczne skutki ataku na Zaporoże

Niestety, nie wszystkie rosyjskie ataki udało się odeprzeć. W Zaporożu, w wyniku uderzenia lotniczymi bombami kierowanymi w blok mieszkalny, zginęło osiem osób, w tym troje dzieci. Szesnaście osób zostało rannych.