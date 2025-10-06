Reakcja Polski na rosyjski atak

Na incydenty zareagowała Polska - członek NATO - która w niedzielny poranek poderwała swoje samoloty w celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej po rozpoczęciu rosyjskich nalotów. Rakiety i drony spadały m.in. na obwód lwowski graniczący z Polską.

W sobotę rosyjski atak dronowy na dworzec kolejowy w Ukrainie trafił w pociąg pasażerski. Zginęła jedna osoba, a 30 zostało rannych. Jak podkreślają obserwatorzy, Moskwa nasila uderzenia na ukraińską infrastrukturę kolejową i energetyczną.

W ostatnich dniach nad lotniskami i obiektami wojskowymi w Niemczech obserwowano drony niewiadomego pochodzenia. Tylko w tym tygodniu zauważono je m.in. nad lotniskiem w Monachium, co doprowadziło do czasowego zamknięcia obu pasów startowych.

Rosną obawy, że za coraz liczniejszymi incydentami z udziałem dronów w przestrzeni powietrznej państw europejskich może stać Rosja.