Rosyjska jednostka obrony powietrznej zniszczyła ukraińskiego drona lecącego w kierunku Moskwy, poinformował w poniedziałek mer stolicy Siergiej Sobianin za pośrednictwem komunikatora Telegram - podaje agencja Reuters.
Na miejsce upadku drona wysłano służby ratunkowe.
Tymczasem ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując drony, rakiety i kierowane bomby lotnicze. Według ukraińskich władz w wyniku ataków zginęło co najmniej pięć osób - celem były przede wszystkim obiekty infrastruktury cywilnej.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjskie wojsko wystrzeliło ponad 50 pocisków balistycznych i około 500 dronów w dziewięciu kierunkach.