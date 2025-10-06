Rosyjska jednostka obrony powietrznej zniszczyła ukraińskiego drona lecącego w kierunku Moskwy, poinformował w poniedziałek mer stolicy Siergiej Sobianin za pośrednictwem komunikatora Telegram - podaje agencja Reuters.

Na miejsce upadku drona wysłano służby ratunkowe.

Tymczasem ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując drony, rakiety i kierowane bomby lotnicze. Według ukraińskich władz w wyniku ataków zginęło co najmniej pięć osób - celem były przede wszystkim obiekty infrastruktury cywilnej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjskie wojsko wystrzeliło ponad 50 pocisków balistycznych i około 500 dronów w dziewięciu kierunkach.

Reakcja Polski na rosyjski atak

Na incydenty zareagowała Polska - członek NATO - która w niedzielny poranek poderwała swoje samoloty w celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej po rozpoczęciu rosyjskich nalotów. Rakiety i drony spadały m.in. na obwód lwowski graniczący z Polską.

W sobotę rosyjski atak dronowy na dworzec kolejowy w Ukrainie trafił w pociąg pasażerski. Zginęła jedna osoba, a 30 zostało rannych. Jak podkreślają obserwatorzy, Moskwa nasila uderzenia na ukraińską infrastrukturę kolejową i energetyczną.

W ostatnich dniach nad lotniskami i obiektami wojskowymi w Niemczech obserwowano drony niewiadomego pochodzenia. Tylko w tym tygodniu zauważono je m.in. nad lotniskiem w Monachium, co doprowadziło do czasowego zamknięcia obu pasów startowych.

Rosną obawy, że za coraz liczniejszymi incydentami z udziałem dronów w przestrzeni powietrznej państw europejskich może stać Rosja.