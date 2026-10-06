Doniesienia o dżumie w Rosji. Donald Trump: To duży problem

RMF24

Prezydent USA Donald Trump zaoferował wsparcie Rosji po śmierci pracownicy laboratorium zajmującego się badaniem dżumy w Irkucku. WHO uspokaja: ryzyko dla zdrowia publicznego jest niskie.

28-letnia Daria Szipiłowa, pracownica instytutu badawczego w obwodzie irkuckim, zmarła po przypadkowym rozbiciu probówki z bakterią dżumy płucnej. Cztery dni po incydencie trafiła do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i zmarła w nocy z 1 na 2 października.

Reakcja władz i działania prewencyjne

Po śmierci kobiety władze rosyjskie wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych oraz objęły obserwacją około 200 osób, które miały kontakt z Szipiłową. Gubernator Irkucka zapewnił, że nikt z obserwowanych nie wykazuje objawów choroby, a wyniki badań są negatywne.

Doniesienia o dżumie w Rosji. Departament Stanu USA reaguje Departament Stanu USA reaguje na doniesienia o domniemanych przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji. Taką informację przekazał telewizji CNN rzecznik departamentu.

Trump: Jesteśmy gotowi pomóc

Donald Trump zadeklarował gotowość wsparcia Rosji w walce z problemem. Pomożemy każdemu, kto ma tego rodzaju problem. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc – powiedział prezydent USA.

Nie lubię patrzeć, jak przez to przechodzą. To ciężka choroba. Naprawdę ciężka choroba — powiedział Trump mediom przed odlotem do Nebraski. Prezydent ocenił, że to "duży problem dla Rosji”.

Wcześniej przedstawiciele amerykańskich władz podkreślali, że monitorują doniesienia o możliwym wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka.

Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla ogółu populacji jest niskie i sytuacja pozostaje pod kontrolą.