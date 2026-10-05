Doniesienia o dżumie w Rosji. Departament Stanu USA reaguje

RMF24

Departament Stanu USA reaguje na doniesienia o domniemanych przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji. Taką informację przekazał telewizji CNN rzecznik departamentu.

Rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej

25 września 28-letnia Daria Szipiłowa, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Taką informację podały lokalne media rosyjskie, cytowane przez serwis Axios.

29 września kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października.

Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną ok. 200 osób, które miały kontakt z Szipiłową.

Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew powiedział, że osoby objęte obserwacją nie wykazują żadnych objawów choroby, a wyniki ich badań pod kątem zachorowania były negatywne.

Co z tą dżumą w Rosji? Najnowsze doniesienia budzą niepokój Choć rosyjskie władze oficjalnie nie wspominają o dżumie, sytuacja w obwodzie irkuckim robi się coraz bardziej niepokojąca. Z najnowszych doniesień niezależnych mediów wynika, że kilka szpitali w Irkucku objęto kwarantanną, a w hucie aluminium w…

Rosyjskie władze twierdzą, że to nie dżuma

Rosyjskie media sugerowały, że Szipiłowa mogła zarazić się dżumą płucną, jednak władze sanitarne nie potwierdziły tej diagnozy.

Rosyjska agencja ds. zdrowia publicznego poinformowała, że u Szipiłowej stwierdzono „zapalenie płuc o nieznanej etiologii”, a dalsze badania nie wykazały obecności mikroorganizmów związanych z jej pracą. Agencja zapewniła, że sytuacja epidemiologiczna w regionie pozostaje stabilna.

Reakcja Stanów Zjednoczonych

Rzecznik Departamentu Stanu USA przekazał w niedzielę stacji CNN, że władze „ściśle monitorują sytuację we współpracy z CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) oraz partnerami z innych agencji”.

„Wiele szczegółów nie zostało potwierdzonych. Zachęcamy rosyjskie władze do szybkiego i otwartego dzielenia się dokładnymi informacjami” – dodał.

Również portal Axios napisał w niedzielę, powołując się na przedstawiciela administracji Donalda Trumpa, że Biały Dom „wie o tej sytuacji, monitoruje ognisko (zachorowania) i analizuje możliwości”.

Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jej główne formy to odmiana dymienicza, płucna i septyczna. Ostatni odnotowany przypadek dżumy w Rosji miał miejsce w 2016 roku w Kraju Ałtajskim.

Ogniska tej choroby utrzymują się w Mongolii. W 2023 roku zidentyfikowano 137 takich ognisk w 17 regionach kraju, w tym w rejonach blisko granicy z Rosją.