Prezydent USA Donald Trump ułaskawił byłego magnata prasowego Conrada Blacka skazanego w 2007 r. za oszustwa i utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. Black jest autorem biografii Trumpa o wymownym tytule "Donald Trump: prezydent jak nikt inny".

Jak oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders, Black dokonał "istotnego wkładu do biznesu oraz do myśli politycznej i historycznej".



Urodzony w Kanadzie i posiadający brytyjskie obywatelstwo 74-letni Black jest znanym zwolennikiem Trumpa, którego nazywa swoim przyjacielem. W 2018 r. opublikował jego biografię "Donald Trump: prezydent jak nikt inny" (Donald Trump: A President Like No Other).



W latach 90. ub. wieku Black stał na czele imperium prasowego Hollinger Inc., do którego należały takie dzienniki jak brytyjski "Daily Telegraph", izraelski "Jerusalem Post", amerykański "Chicago Sun-Times" i kanadyjski "National Post".



W 2007 r. Black został uznany winnym przywłaszczenia milionów dolarów ze sprzedaży niektórych tytułów prasowych i skazany na karę więzienia.