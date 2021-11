Wicerzeczniczka Departamentu Stanu Jalina Porter potwierdziła w poniedziałek informacje, że 27 rosyjskich dyplomatów wraz z rodzinami będzie musiało opuścić kraj do 30 stycznia. Stwierdziła, że jest to następstwo decyzji podjętych rok temu i analogicznych do tych rosyjskich, ograniczających czas pracy dyplomatów do trzech lat.

