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W Stanach Zjednoczonych trwają przygotowania do jednego z najważniejszych świąt w roku – Święta Dziękczynienia. Do Waszyngtonu przybyły już dwa wyjątkowe indyki, które zamieszkały w luksusowym hotelu i czekają na decyzję prezydenta Donalda Trumpa. Jeden z nich otrzyma tradycyjny akt łaski, a Amerykanie mogą wybrać dla nich imiona w internetowym głosowaniu. Jak wygląda ta niezwykła ceremonia i skąd wzięła się tradycja ułaskawiania indyków?

Indyki Corn i Cobb w 2020 roku w hotelu oczekują na ułaskawienie (fot. SAUL LOEB)

Indyki Corn i Cobb w 2020 roku w hotelu oczekują na ułaskawienie (fot. SAUL LOEB) / AFP/East News

Do stolicy Stanów Zjednoczonych dotarły dwa białe indyki, które stały się bohaterami medialnych relacji na kilka dni przed Świętem Dziękczynienia. Ptaki przyjechały do prestiżowego hotelu Willard InterContinental, gdzie czekały na nie osobne łóżka, czerwony dywan oraz profesjonalna sesja zdjęciowa. Jeden z indyków został przywieziony do hotelu w specjalnej klatce ustawionej na mosiężnym wózku bagażowym.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych określił przyjazd ptaków jako „specjalną dostawę do Waszyngtonu” i nazwał je „dwoma bardzo wyjątkowymi gośćmi”. Indyki prezentowały się przed gośćmi hotelowymi i fotoreporterami, a jeden z nich rozłożył nawet efektownie pióra na starannie pościelonym łóżku, wzbudzając tym zachwyt zebranych.

Konkurs na imiona

Biały Dom zadbał o zaangażowanie Amerykanów w świąteczne przygotowania. Zorganizowano internetowy konkurs, w którym mieszkańcy mogą wybrać najlepszą parę imion dla indyków. Do finałowej listy trafiły propozycje: „Commander & Chief”, „Freedom & Feathers” oraz „Honey & Ham”. Ostateczną decyzję, który z ptaków otrzyma oficjalny akt łaski, podejmie prezydent Donald Trump.

Dodatkowo uruchomiono specjalną grę internetową, w której gracze pomagają indykowi ominąć kucharza z siatką i brytfanną, by bezpiecznie dotrzeć na południowy trawnik Białego Domu, gdzie odbędzie się uroczysta ceremonia.

Oba indyki pochodzą z rodzinnej farmy w Wirginii Zachodniej, prowadzonej przez Scotta i Becky Rightsell. Wykluły się tego samego dnia, 15 lipca, jednak – jak podkreślają opiekunowie – mają zupełnie różne upodobania.

Przed podróżą do Waszyngtonu indyki przeszły specjalne „szkolenie”, podczas którego przyzwyczajano je do obecności tłumu, błysków fleszy oraz hałasu. Biuro gubernatora Wirginii Zachodniej poinformowało, że ptaki zostały wybrane spośród większego stada na podstawie wyglądu i zachowania.

Skąd taka tradycja?

Według popularnej opowieści syn prezydenta Abrahama Lincolna, Tad, przekonał ojca, aby oszczędził świątecznego indyka (choć historycy traktują tę historię głównie jako element folkloru). Od lat 40. XX wieku hodowcy i organizacje branżowe zaczęli regularnie przesyłać Białemu Domowi żywe indyki. Prezydenci bywali z nimi fotografowani, a później zdarzały się gesty oszczędzania ptaków.

Formalną ceremonię natomiast wprowadził George H.W. Bush w 1989 roku. Od tego czasu co roku dwa indyki trafiają do Białego Domu, gdzie jeden z nich otrzymuje oficjalny akt łaski, a drugi pozostaje „zastępcą”.

Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 24 listopada o godzinie 14 czasu wschodniego. Niezależnie od wyniku głosowania, oba ptaki nie trafią na świąteczny stół – zostaną ocalone i spędzą resztę życia w komfortowych warunkach.

Święto Dziękczynienia, obchodzone w tym roku 26 listopada, to jedno z najważniejszych wydarzeń w amerykańskim kalendarzu. Zostało ustanowione przez prezydenta Abrahama Lincolna w 1863 roku i nawiązuje do pierwszego wspólnego posiłku osadników-pielgrzymów z Anglii i rdzennych mieszkańców Ameryki z plemienia Wampanoag.

Tradycyjnie na stołach króluje pieczony indyk z nadzieniem, sos żurawinowy, sos pieczeniowy, puree ziemniaczane, bataty, zapiekanka z zielonej fasolki oraz różnego rodzaju tarty, m.in. dyniowa czy pekanowa. Po uroczystej kolacji rodziny zasiadają przed telewizorami, by wspólnie oglądać mecze futbolu amerykańskiego.