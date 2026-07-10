Czerwony alert dla Włoch. Szokujące temperatury w miastach

RMF24

Włochy atakuje trzecia fala upałów tego lata. Synoptycy przewidują temperatury sięgające nawet 43-45 stopni Celsjusza. Ekstremalne warunki pogodowe mają utrzymać się co najmniej do 20 lipca.

Będzie bardzo gorąco, nawet jak na Włochy, fot. FABIO FRUSTACI

Będzie bardzo gorąco, nawet jak na Włochy, fot. FABIO FRUSTACI / PAP/EPA

Druga, zakończona na przełomie czerwca i lipca fala gorąca przyniosła temperatury przekraczające 40 stopni, zwłaszcza na północy i w centrum Włoch.

W trzeciej fazie, która od weekendu z powodu mas gorącego powietrza znad Afryki obejmie także całe południe kraju, temperatury wzrosną do 43 stopni w niektórych częściach Sardynii, a w najgorętszych porach dnia do 45 stopni.

Około 40 stopni będzie w Toskanii i Apulii.

Czerwony alarm we Włoszech

Ministerstwo Zdrowia Włoch wprowadziło w piątek najwyższy, czerwony stopień alarmu z powodu upałów we Florencji i Perugii. Będzie on obowiązywał w tych miastach także w sobotę. Ten poziom alertu oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji, nie tylko osób słabych i chorych.

W kolejnych dniach lista miast objętych alarmem będzie rosła - zapowiedziano.

W dniach, które będą uważane za mniej upalne, normą co najmniej do 20 lipca będą temperatury 34 - 35 stopni - powiedział meteorolog Lorenzo Tedici, cytowany przez Ansę. Przypomniał, że 30-40 lat temu w tym okresie średnie temperatury wynosiły 30 - 32 stopnie.

Tego dnia na termometrach znów zobaczymy ok. 40 st. Ekstremalne upały wracają 38 st. Celsjusza pokażą termometry na Dolnym Śląsku w sobotę, 18 lipca. Z prognozy Instytutu Mteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że po rekordowych upałach z końca czerwca do Polski ponownie wróci fala gorąca. Tego dnia praktycznie w całym kraju…

Ukrop we włoskich miastach

Przykładem radykalnej zmiany klimatu jest Mediolan na północy Włoch, gdzie w minionym wieku najwyższe notowane temperatury sięgały 33 stopnie, podczas gdy obecnie jest to 37 stopni.

Dziennik „La Repubblica” podkreślił, że w miastach pełnych betonu i asfaltu odczuwalna temperatura jest skrajnie wysoka.

Eksperci z włoskiego Komitetu Badań Naukowych ustalili, że w zabudowanych częściach Florencji odczuwalna temperatura wynosi 44,6 stopnia, a w przemysłowej strefie Rzymu sięga 57 stopni.