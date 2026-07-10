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Czerwony alert dla Włoch. Szokujące temperatury w miastach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (06:52)

Włochy atakuje trzecia fala upałów tego lata. Synoptycy przewidują temperatury sięgające nawet 43-45 stopni Celsjusza. Ekstremalne warunki pogodowe mają utrzymać się co najmniej do 20 lipca.

Czerwony alert dla Włoch. Szokujące temperatury w miastach
Będzie bardzo gorąco, nawet jak na Włochy, fot. FABIO FRUSTACI /PAP/EPA
  • We Włoszech nadchodzi trzecia fala upałów tego lata, z temperaturami sięgającymi 43-45 stopni Celsjusza.
  • Do kiedy potrwają ekstremalne upały?
  • Które regiony są objęte czerwonym alertem?
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Druga, zakończona na przełomie czerwca i lipca fala gorąca przyniosła temperatury przekraczające 40 stopni, zwłaszcza na północy i w centrum Włoch.

W trzeciej fazie, która od weekendu z powodu mas gorącego powietrza znad Afryki obejmie także całe południe kraju, temperatury wzrosną do 43 stopni w niektórych częściach Sardynii, a w najgorętszych porach dnia do 45 stopni.

Około 40 stopni będzie w Toskanii i Apulii.

Czerwony alarm we Włoszech

Ministerstwo Zdrowia Włoch wprowadziło w piątek najwyższy, czerwony stopień alarmu z powodu upałów we Florencji i Perugii. Będzie on obowiązywał w tych miastach także w sobotę. Ten poziom alertu oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji, nie tylko osób słabych i chorych.

W kolejnych dniach lista miast objętych alarmem będzie rosła - zapowiedziano.

W dniach, które będą uważane za mniej upalne, normą co najmniej do 20 lipca będą temperatury 34 - 35 stopni - powiedział meteorolog Lorenzo Tedici, cytowany przez Ansę. Przypomniał, że 30-40 lat temu w tym okresie średnie temperatury wynosiły 30 - 32 stopnie.

Ukrop we włoskich miastach

Przykładem radykalnej zmiany klimatu jest Mediolan na północy Włoch, gdzie w minionym wieku najwyższe notowane temperatury sięgały 33 stopnie, podczas gdy obecnie jest to 37 stopni.

Dziennik „La Repubblica” podkreślił, że w miastach pełnych betonu i asfaltu odczuwalna temperatura jest skrajnie wysoka. 

Eksperci z włoskiego Komitetu Badań Naukowych ustalili, że w zabudowanych częściach Florencji odczuwalna temperatura wynosi 44,6 stopnia, a w przemysłowej strefie Rzymu sięga 57 stopni.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Włochy upał

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