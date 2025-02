W ciągu kilku tygodni od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stany Zjednoczone są świadkiem fali deportacji i aresztowań. W międzyczasie Trump zwiększa presję na swoich urzędników, by ci przyspieszyli procesy usuwania z kraju nielegalnych imigrantów.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA podał, że tylko do 3 lutego bieżącego roku aresztowano 8768 osób. Jak przypomina NBC News, w styczniu pełniący obowiązki dyrektora urzędu imigracyjnego Caleb Vitello przekazał, że chce dążyć do zatrzymywania dziennie 1200-1400 migrantów. Do operacji aresztowań dołączyli agencji FBI, Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych i Agencji ds. Zwalczania Narkotyków.

"Car granicy" Tom Homan miał, według słów przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetowej Lindsey'a Grahama, "błagać" w Senacie o więcej pieniędzy na walkę z imigracją. NBC News informuje, że administracja Trumpa wnioskuje do Senatu o 175 miliardów dolarów na całą operację egzekwowania prawa migracyjnego.