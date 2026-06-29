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W strefie wykluczenia wokół Czarnobyla wybuchły pożary lasów po upadku rosyjskich dronów – poinformował 29 czerwca Ukraiński Instytut Hydrometeorologiczny. Skutkiem pożarów jest gwałtowne pogorszenie jakości powietrza w Kijowie oraz w rejonach Wyszhorodzkim, Buczańskim i Browarskim.

Pożary rozpoczęły się 25 czerwca.

W kolejnych dniach, 27–28 czerwca, dym został przeniesiony na południe od ognisk pożarów. Według danych satelitarnych Sentinel-5P, zanieczyszczone powietrze z podwyższonym poziomem tlenku węgla i pyłów zawieszonych rozprzestrzeniło się nawet na 170 kilometrów od miejsca pożarów - informuje Instytut.

Według Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), z ogniem walczy ponad 200 osób i około 60 jednostek sprzętu. Akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury panujące w regionie.

Specjaliści ostrzegają, że przy północnym wietrze dym może ponownie dotrzeć do Kijowa. Służby stale monitorują poziom promieniowania w strefie pożarów – jak dotąd nie odnotowano przekroczenia norm.

Strefa wykluczenia w Czarnobylu

Strefa wykluczenia to specjalnie wydzielony obszar wokół miejsca katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Strefa ta została utworzona w celu ochrony ludności przed skutkami promieniowania oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się skażenia radioaktywnego.

Obejmuje opuszczone miasta i wsie, w tym słynną Prypeć, a także tereny leśne, pola i rzeki. Po ewakuacji mieszkańców w 1986 roku, obszar ten stał się jednym z największych na świecie „dzikich” rezerwatów przyrody, gdzie przyroda stopniowo odzyskuje teren, a populacje dzikich zwierząt rosną.