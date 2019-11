Lider brytyjskiej opozycji Jeremy Corbyn przedstawił dokumenty mające jego zdaniem dowodzić, że rząd Borisa Johnsona prowadzi tajne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem laburzystów, premier chce dopuścić amerykańskie firmy do krajowego publicznego systemu opieki zdrowotnej NHS.

Jeremy Corbyn / ANDY RAIN / PAP/EPA

Tak więc teraz wiemy bezpośrednio z tajnych sprawozdań - oni nie chcieli, byście kiedykolwiek je zobaczyli - USA żądają, aby nasz NHS był na stole w negocjacjach w sprawie toksycznego porozumienia, zostało to już omówione w tajemnicy - mówił Corbyn na konferencji prasowej w Londynie, prezentując 451-stronicowy dokument będący zapisem sześciu rund rozmów handlowych między Wielką Brytanią a USA od lipca 2017 do lipca 2019 roku.

To może prowadzić do niekontrolowanej prywatyzacji naszej służby zdrowia. Megakorporacje postrzegają sojusz Johnsona z (amerykańskim prezydentem Donaldem) Trumpem jako szansę na zarobienie miliardów na chorobie ludzi w tym kraju - przekonywał lider Partii Pracy. Te nieocenzurowane dokumenty pozostawiają zaprzeczenia Borisa Johnsona w absolutnych strzępach - dodał.

Czego naprawdę dotyczą dokumenty?

W ocenie mediów dokumenty przedstawione przez Corbyna nie dowodzą, że Johnson chce sprzedawać NHS lub wpuszczać na rynek amerykańskie firmy. Są to raczej zapisy rozmów, które były prowadzone, częściowo jeszcze zanim Johnson został premierem. Były to też dyskusje wstępne i dotyczyły nie tylko służby zdrowia, ale też m.in. rolnictwa i zmian klimatycznych.

Dokumenty pokazują, że USA faktycznie są zainteresowane rozmowami na temat cen leków, a w szczególności wydłużeniem ochrony patentowej, aby zapobiec stosowaniu tańszych zamienników, a także że Amerykanie chcieli, by punktem wyjścia w negocjacjach był "całkowity dostęp do rynku", z czego wyłączone byłyby te obszary, które zostałyby wyszczególnione.

Samo to, że amerykańskie firmy farmaceutyczne chciałyby swobodnego dostępu do brytyjskiego rynku, nie jest żadną nowością, bo w USA ceny leków są dwa razy wyższe niż w Wielkiej Brytanii. Jednak w jednym z ujawnionych dokumentów przedstawiciel brytyjskiego rządu mówi, że rozmowy pomagają stwierdzić, o czym Amerykanie chcą rozmawiać, zastrzegając jednocześnie, że Londyn zgłosi obiekcje. O tym Corbyn nie wspomniał.

Johnson zaprzecza, że NHS jest "na sprzedaż"

To całkowity nonsens. Ta kwestia jest stale podnoszona przez Partię Pracy jako sposób na odwracanie uwagi od problemów, na które napotyka. Mogę dać absolutną, żelazną gwarancję, że NHS nie będzie w żadnych okolicznościach na stole negocjacyjnym - oświadczył Johnson, odnosząc się do zarzutów.

W ogłoszonym w niedzielę programie Partii Konserwatywnej, z którym idzie ona na wybory 12 grudnia, napisano, że ani ceny lekarstw, ani usługi medyczne nie będą przedmiotem negocjacji handlowych.

Kampania wyborcza w Wielkiej Brytanii

Niezależnie od tego, czy zarzuty Corbyna są prawdziwe, czy nie, mogą okazać się bardzo celnym ciosem w kampanii wyborczej. Brytyjczycy są bardzo przywiązani emocjonalnie do NHS mimo jej niedofinansowania, braków kadrowych i wydłużających się kolejek do lekarzy, a Partia Pracy z twierdzenia, że rząd chce sprywatyzować publiczną służbę zdrowia, uczyniła motyw przewodni swojej kampanii. I przynajmniej na tym polu to działa - spośród głównych tematów w kampanii tylko w kwestii NHS wyborcy w wyraźnie większym stopniu ufają laburzystom niż torysom

Ujawnienie tych dokumentów przez Corbyna akurat w środę ma jeszcze jeden aspekt - skutecznie odwraca uwagę opinii publicznej od wtorkowego artykułu naczelnego rabina Wielkiej Brytanii Ephraima Mirvisa, który na łamach dziennika "The Times" zarzucił kierownictwu Partii Pracy przyzwolenie na antysemityzm, oraz od fatalnie ocenionego przez media wywiadu Corbyna dla BBC, w którym mimo czterokrotnie ponawianego pytania odmówił przeproszenia za przypadki antysemityzmu w swojej partii.