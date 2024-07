"Wielu jest jednak wciąż na listach humanitarnych (prawdopodobnie chodzi o listy więźniów politycznych - PAP). Wieści o uwolnieniu to jest to, co chcemy słyszeć o każdym więźniu politycznym" - przekazała Cichanouska.

We wtorek media przytoczyły wypowiedź przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki, z której wynikało, że w najbliższych dniach w kraju może dojść do uwolnienia "ciężko chorych" więźniów politycznych.