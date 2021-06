​Komisja Europejska zobowiązała się, że do końca 2023 roku przedstawi propozycję ustawodawczą w sprawie stopniowego wprowadzenia zakazu chowu klatkowego zwierząt gospodarskich, takich jak kury nioski, cielęta, kaczki czy gęsi. Ten stopniowy zakaz miałby wejść w życie od 2027 roku.

Zdj. ilustracyjne / AHMAD YUSNI / PAP/EPA

Komisja Europejska zareagowała w ten sposób na inicjatywę unijnych obywateli "End the Cage Age" ("zakończmy epokę klatek"). Jest to już szósta inicjatywa wsparta przez ponad milion obywateli w całej UE.

Komisja przedstawiła plany dotyczące wniosku ustawodawczego w sprawie zakazu stosowania klatek w odniesieniu do różnych zwierząt gospodarskich. Chodzi o zwierzęta już objęte unijnym ustawodawstwem, a więc kury nioski, lochy i cielęta, a także króliki, przepiórki, kaczki i gęsi. Komisja zwróciła się już do EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) o uzupełnienie istniejących dowodów naukowych w celu określenia warunków koniecznych do wprowadzenia zakazu stosowania klatek.

Komisja Europejska zapewnia, ze nie zostawi rolników samych z tym problemem. Będzie odpowiednie wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, takie jak nowy instrument dotyczący ekoprogramów, aby pomóc rolnikom w przejściu na obiekty bardziej przyjazne zwierzętom zgodnie z nowymi normami. Ponadto państwa członkowskie mogą korzystać z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby wesprzeć rolników w dostosowaniu się do systemów bezklatkowych.

Komisja zobowiązuje się, ze przeprowadzi konsultacje publiczne najpóźniej na początku 2022 roku.

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyrikides zapowiedziała, że celem KE jest by ustawodawstwo zakazujące klatkowego chowu zwierząt weszło w życie od 2027 roku.

Polski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski na Twitterze zapewnia, że będą okresy przejściowe dla rolników na dostosowanie się. Jakiekolwiek zmiany zostaną podjęte, będą musiały zapewnić odpowiednie okresy przejściowe, które dadzą rolnikom wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się, ale także zachęty - napisał Wojciechowski.

Polski komisarz stwierdził także , że ponieważ jest to "zapotrzebowanie społeczne", to rolnicy nie powinni sami ponosić kosztów tej zamiany. Zapowiedział także, że trzeba będzie przyjrzeć się importowi zwierząt z krajów trzecich. Musimy również upewnić się, że importowane produkty zwierzęce zostały wyprodukowane zgodnie z tymi samymi normami dobrostanu zwierząt, które są stosowane przez rolników w UE i które są akceptowane przez naszych obywateli - napisał.