Stewardesy chińskich linii lotniczych Hainan Airlines, których waga przekroczy o 10 procent ustalony przez przewoźnika surowy limit, będą zawieszane w pracy ze skutkiem natychmiastowym - podał chiński tabloid Global Times.

Stewardesy chińskich linii lotniczych Hainan Airlines, zdjecie z 2015 roku / Roman Vondrous / PAP/EPA

Na początku czerwca największe prywatne linie lotnicze w Chinach - Hainan Airlines wydały wytyczne dotyczących kontroli wizerunku personelu pokładowego. Wprowadzono w nich rygorystyczne zasady dotyczące wagi stewardes. Największe kontrowersje wzbudził zapis, który mówi, że kobiety z masą ciała przekraczającą "standardową wagę" (obliczaną według specjalnego wzoru) o 10 proc., zostaną "natychmiast zawieszone w lotach w celu schudnięcia".

W przypadku przekroczenia normy o 5-10 proc. kobiety będą zobligowane do przeprowadzenia 30-dniowego "samodzielnego odchudzania". Przed zakończeniem okresu muszą pojawić się u pracodawcy w mundurze, aby odbyć samoocenę, ważenie i ocenę przed trzyosobowym panelem - podają lokalne media, powołując się na dokument przewoźnika.



Jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w chińskiej branży lotniczej. Jak podaje portal Chińskiego Radia Narodowego, w standardach branżowych nie ma wyraźnych ograniczeń dotyczących wagi członków personelu pokładowego.



Prawnicy wypowiadający się dla rozgłośni stwierdzili, że działania przewoźnika są "nielegalne i nierozsądne", i sugerują, że stewardesy mogą podjąć odpowiednie kroki przeciwko pracodawcy, by chronić swoje prawa i interesy, ponieważ "zachodzi podejrzenie, że te regulacje i praktyki są przejawem dyskryminacji ze względu na płeć".