Chińczycy atakowali NASA i Fed. USA zakłóciły działalność platformy hakerskiej

RMF24

Amerykańskie służby oraz resort sprawiedliwości poinformowały o zakłóceniu funkcjonowania platformy, z której przez lata mieli korzystać chińscy hakerzy podczas włamań do systemów rządowych, wojskowych i infrastruktury krytycznej USA. Według władz grupa QTFY działała niemal dekadę.

Jak przekazał Departament Sprawiedliwości USA, amerykańskie władze przejęły dwie domeny internetowe wykorzystywane przez powiązaną z chińskimi służbami grupę hakerską QTFY. Grupa miała być zatrudniana przez firmę Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company.

Hakerzy stworzyli narzędzia QScan i QRouter, które pozwalały im przejmować kontrolę nad tysiącami urządzeń. Następnie wykorzystywali je do ukrywania źródła cyberataków wymierzonych w amerykańskie systemy.

Według amerykańskich władz zajęcie domen w praktyce wyłączyło działanie tej platformy.

Celem NASA, Fed i infrastruktura krytyczna

Firma miała oferować swoje usługi chińskim władzom od 2018 roku. Z jej narzędzi korzystano m.in. podczas włamań do systemów NASA, Rezerwy Federalnej (Fed), Departamentu Energii oraz Senatu USA.

Ataki miały obejmować także infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych.

Sponsorowani przez państwo hakerzy atakujący krytyczną infrastrukturę Ameryki zostaną zatrzymani i postawieni przed sądem. Jesteśmy tu po to, by zapewnić bezpieczeństwo Amerykanom i wykorzystamy wszelkie dostępne środki, aby dotrzymać tej obietnicy – oświadczył prokurator generalny Todd Blanche.

Todd Blanche podkreślił, że operacja jest jednym z działań podejmowanych przez USA przeciwko chińskim cyberoperacjom.