Tragedia na przejeździe kolejowym w Oude Schoolweg w Holandii. Zginął 20-letni mężczyzna, który - jak powiedziała jego partnerka - chciał zrobić "ekscytujące" zdjęcie. W jego samochód uderzył nadjeżdżający pociąg.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło w miejscowości Oude Schoolweg na wschodzie kraju. Jak informuje lokalny dziennik "Dagblad van het Noorden", podróżujący samochodem z dziewczyną 20-latek w pewnym momencie wpadł na pomysł, aby zaparkować samochód na przejeździe kolejowym i zrobić zdjęcie z pociągiem w tle.

Mieszkający niedaleko zdarzenia świadek powiedział gazecie, że "usłyszał huk" podczas kolacji i poszedł sprawdzić, co się stało. Widok był makabryczny, to było okropne. Tak się kończą takie głupie pomysły - mówi mieszkaniec.



Okazało się, że mężczyzna po zaparkowaniu na przejeździe i zrobieniu zdjęcia nie zdążył uruchomić pojazdu, w który uderzył nadjeżdżający pociąg jadący z Groningen do Hagi. Dziewczynie udało się wysiąść na czas. Mężczyzna zginął na miejscu.



Nikt ze 160 pasażerów nie został ranny. Ruch kolejowy między Assen a Groningen został zatrzymany do późnego wieczoru.