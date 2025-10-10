Wstrząsające doniesienia z południowej Szwecji. Student uniwersytetu w Växjö został zatrzymany przez funkcjonariuszy i postawiono mu zarzut zgwałcenia kobiety ponad 50 razy. Do przestępstw miało dojść na przestrzeni ostatniego roku.

Szwecja: Adept policji podejrzany o ponad 50 gwałtów / Shutterstock

Według informacji przekazanych przez prokuraturę młody mężczyzna - student wydziału policyjnego na uniwersytecie w Växjö - miał dopuścić się serii gwałtów na jednej kobiecie. Chodzi o ponad 50 czynów. Dramatyczne wydarzenia miały rozegrać się w okresie od jesieni 2024 roku aż do momentu zatrzymania podejrzanego.

Śledztwo prowadzone jest w wyjątkowo delikatnych okolicznościach. Prokuratorzy podkreślają, że zarzuty obejmują nie tylko wielokrotne gwałty, ale także poważne naruszenie nietykalności cielesnej ofiary. Szczegóły sprawy, w tym tożsamość podejrzanego i pokrzywdzonej, są utrzymywane w tajemnicy ze względu na dobro postępowania oraz ochronę prywatności poszkodowanej kobiety.

W piątkowe popołudnie w sądzie rejonowym w Växjö odbyło się przesłuchanie w sprawie wniosku o areszt dla studenta. Jak informują lokalne media, mężczyzna został pozbawiony wolności i przebywa obecnie w areszcie śledczym. O dalszych losach podejrzanego zdecyduje sąd, który rozpatruje materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych.

Uniwersytet Linneusza w Växjö, na którym studiował zatrzymany, wydał krótki komunikat, w którym wyraził głębokie zaniepokojenie sprawą i zapowiedział pełną współpracę z organami ścigania. Władze uczelni podkreślają, że bezpieczeństwo studentów oraz przestrzeganie prawa są dla nich najwyższym priorytetem. Na razie nie wiadomo, czy wobec studenta zostały już podjęte działania dyscyplinarne.