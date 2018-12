Kolejny wielki skandal wokół byłego bliskiego współpracownika Emmanuela Macrona! Były wiceszef prezydenckiej kancelarii – zwolniony za pobicie uczestników opozycyjnej demonstracji - uciekł do Londynu z dwoma paszportami dyplomatycznymi. Francuskie media sugerują, że w czasie podróży do krajów afrykańskich udawał wysłannika Macrona, co ułatwiało mu tam robienie interesów.

