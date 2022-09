Przed sądem w Pradze rozpoczął się proces, w którym oskarżonym jest m.in. były premier Andrej Babisz. Prokuratura zarzuca mu stworzenie warunków do wyłudzenia dotacji europejskich przez jedną z firm z jego holdingu Agrofert. Babisz nie przyznaje się do winy.

Andrej Babisz / Martin Divisek / PAP/EPA

Razem z Babiszem na ławie oskarżonych zasiadła jego współpracowniczka Jana Nagyova. Prokuratura zarzuca jej podanie nieprawdziwych informacji, wyłudzenie dotacji w wysokości 50 mln koron oraz narażenie na szkody Unię Europejską. Także Nagyova nie przyznała się do winy.

Obojgu oskarżonym grozi maksymalnie 10 lat więzienia.

Andrej Babisz w sądzie / Martin Divisek / PAP/EPA

Przedmiotem procesu jest dotacja dla kompleksu hotelowo-konferencyjnego "Bocianie Gniazdo", który należał do holdingu Agrofert. Holding stworzył i przez lata kierował nim Babisz.

Jako część wielkiej firmy "Bocianie Gniazdo" nie mogłoby liczyć na unijne wsparcie i dlatego, co chce udowodnić prokuratura, o dotacje z UE w 2008 r. ubiegało się jako "małe i średnie przedsiębiorstwo". Dotację otrzymało, a po kilku latach firma zarządzająca ośrodkiem wróciła pod skrzydła Agrofertu.

Obecnie właścicielem "Bocianiego Gniazda" jest firma Imoba, należąca do holdingu Agrofert. Zwróciła ona kontrowersyjną unijną dotację do państwowej kasy Czech w 2018 r.



Babisz był właścicielem holdingu do lutego 2017 r. Potem oddał go w zarząd powierniczy, ale zdaniem niektórych czeskich i europejskich instytucji nadal ma wpływ na jego funkcjonowanie.

Babisz nie przyznaje się do winy

Andrej Babisz w sądzie / Martin Divisek / PAP/EPA

Andrej Babisz twierdzi, że zarzuty pod jego adresem to próba zdyskredytowania go i usunięcia z polityki. Już wcześniej nazywał proces "pierwszym procesem politycznym od listopada 1989 roku", który ma być w interesie "kartelu tradycyjnych partii". Zdaniem Babisza, uczyniły go one "wrogiem publicznym numer jeden".

W sądzie Babisz odmówił odpowiedzi na pytania. Wyjaśnił, że zdecydował się na taki krok po konsultacji z prawnikami. Kilkakrotnie wskazywał też, że media są do niego uprzedzone.



Przed gmachem sądu przeciwnicy politycznej działalności Babisza z inicjatywy Milion Chwil dla Demokracji ustawili klatkę z wizerunkiem byłego premiera. Taki happening skrytykował minister sprawiedliwości Pavel Blażek. Na Twitterze wezwał sędziów do decydowania zgodnie z prawem, a nie zgodnie z "ludową lub internetową sprawiedliwością“.