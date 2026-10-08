Burza Isaias zamienia się w huragan. Zagraża milionom mieszkańców USA

RMF24

Burza tropikalna Isaias gwałtownie przybiera na sile nad Zatoką Meksykańską. Synoptycy ostrzegają, że już w czwartek może osiągnąć status huraganu, zagrażając ponad 30 milionom ludzi w południowych stanach USA.

Isaias – pierwszy huragan sezonu coraz bliżej

Burza tropikalna Isaias, która od kilku dni formuje się nad ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej, wzbudza coraz większy niepokój wśród mieszkańców południowych stanów USA. Według najnowszych prognoz meteorologicznych już w czwartek żywioł może osiągnąć status huraganu, a do piątku nawet drugą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to, że średnia prędkość wiatru może przekroczyć 150 km/h.

Krajowe Centrum Huraganów ostrzega

Amerykańskie Krajowe Centrum Huraganów (NHC) już teraz wydało alerty dotyczące zagrożenia falą sztormową dla wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Najbardziej zagrożone są stany Luizjana, Missisipi, Alabama oraz Floryda.

Eksperci podkreślają, że wyjątkowo ciepłe wody Zatoki sprzyjają dalszej intensyfikacji burzy, a dokładne miejsce uderzenia wciąż pozostaje niepewne. Isaias może uderzyć w ląd już w piątek późnym wieczorem lub w sobotę rano.

Niszczący wiatr i powodzie

Meteorolodzy ostrzegają, że największe zagrożenie stanowić będą silne wiatry oraz intensywne opady deszczu prowadzące do powodzi błyskawicznych. Wystąpi też niebezpieczna fala sztormowa oraz możliwość wystąpienia lokalnych tornad. The Weather Channel alarmuje, że skutki Isaiasa mogą być odczuwalne nawet setki kilometrów od miejsca uderzenia.

Służby apelują o czujność

Służby ratunkowe i meteorologiczne apelują do mieszkańców zagrożonych obszarów o śledzenie najnowszych komunikatów oraz przygotowanie planów awaryjnych na wypadek pogorszenia się sytuacji pogodowej. Władze przypominają o konieczności zabezpieczenia domów, przygotowania zapasów wody i żywności oraz opracowania planów ewakuacyjnych.