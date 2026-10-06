Pogoda na Wszystkich Świętych może zaskoczyć. Są pierwsze prognozy

RMF24

Zbliża się 1 listopada - dzień, w którym Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich. W ostatnich latach aura sprzyjała spacerom po cmentarzach, ale czy podobnie będzie w tym roku? Choć na dokładne prognozy trzeba jeszcze poczekać, już teraz wstępne prognozy meteorologów dają powody do optymizmu – początek listopada może być zaskakująco ciepły.

Końcówka września i początek października przyniosły Polakom prawdziwie złotą jesień. W wielu regionach kraju termometry pokazywały nawet 24 stopnie Celsjusza, a słoneczna aura zachęcała do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu.

Najcieplej było na zachodzie i południowym zachodzie Polski, podczas gdy na wschodzie temperatura oscylowała wokół 17-20 stopni. Noce jednak przypominały o zbliżającej się jesieni – miejscami pojawiały się przymrozki przy gruncie.

W drugiej połowie października meteorolodzy przewidują stopniowe ochłodzenie. Choć opady mają być częstsze, nie powinny być intensywne. Większego spadku temperatury i bardziej kapryśnej pogody można spodziewać się dopiero pod koniec miesiąca. Nie oznacza to jednak, że czeka nas chłodny 1 listopada.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych 2026?

Choć na dokładne prognozy trzeba jeszcze poczekać, już teraz synoptycy wskazują, że początek listopada może być cieplejszy niż zwykle.

Według wstępnych przewidywań, temperatura może być wyższa od średniej wieloletniej. Szczególnie w południowej Polsce możliwe są przyjemne, ciepłe godziny w ciągu dnia.

Jednak poranki i wieczory będą zdecydowanie chłodniejsze – różnica temperatury między poszczególnymi porami dnia może być wyraźna.

Pogoda może się zmienić – bądź przygotowany!

Długoterminowe prognozy pogody zawsze należy traktować z rezerwą. Im bliżej 1 listopada, tym przewidywania będą dokładniejsze. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Wszystkich Świętych 2026 może zaskoczyć nas ciepłem, ale nie można wykluczyć nagłego ochłodzenia czy opadów.

Osoby planujące odwiedzić kilka cmentarzy w ciągu jednego dnia powinny przygotować się na zmienne warunki. Najlepszym rozwiązaniem będzie ubiór na tzw. „cebulkę” – warstwowy strój pozwoli dostosować się do temperatury w ciągu dnia. Warto też na bieżąco śledzić prognozy pogody i sprawdzić je tuż przed wyjściem z domu.