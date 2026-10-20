Puste półki w sklepach i problemy z produkcją makaronu. Włoscy transportowcy protestują

RMF24

Południe Włoch mierzy się z problemami w wyniku protestu kierowców ciężarówek. Regały w niektórych sklepach świecą pustkami, bo zakłócone są łańcuchy dostaw. Problem z zaopatrzeniem mają również stacje benzynowe i fabryki. „Większość włoskiej produkcji makaronu stanęła w miejscu lub jest tego bliska” - powiedział dziennikowi „La Repubblica” Cosimo Rummo, dyrektor generalny działającej w Kampanii i znanej z produkcji makaronu firmy Rummo.

Producenci makaronu mają poważne problemy

Jak odnotowuje Reuters, protesty branży transportowej na południu Włoch mają dwa główne powody. Chodzi o gwałtowny wzrost cen paliw, a co za tym idzie - także podwyżkę kosztów życia.

Rummo to znany we Włoszech i poza ich granicami producent makaronów, który we wtorek ogłosił wstrzymanie działalności. Firma została do tego zmuszona poprzez zakłócenia w dostawach. Cosimo Rummo, jej dyrektor generalny twierdzi, że z podobnymi problemami zmagają się również duże firmy z tej branży w Apulii. Ten region wraz z Kampanią i Sycylią stanowi centrum włoskiej produkcji makaronu.

La Molisana, firma produkująca makaron w regionie Molise, utrzymuje produkcję mimo zakłóceń w dostawach. Reuters odnotowuje jednak, że musiała zmniejszyć jej tempo i sięgnąć po zapasy surowców.

Włoski rząd obiecuje transportowcom duże pieniądze

We wtorek z przedstawicielami protestujących przewoźników spotkał się włoski wiceminister infrastruktury Edoardo Rixi. Zapowiedział szybkie uruchomienie pakietu pomocowego o wartości ponad 150 milionów euro.

Amantea, prowincja Cosenza, Calabria - puste półki w markecie popularnej sieci (fot. Gorąca Linia RMF FM) / materiały udostępnione

Trwający od kilku dni protest transportowców, którego początkiem były blokady dróg, autostrad i portów, jest coraz mocniej odczuwalny dla zwykłych mieszkańców południa Włoch. Na stacjach benzynowych pojawiają się kolejki i problemy z zaopatrzeniem, a w supermarketach półki zaczynają świecić pustkami. Zdjęcia z marketu w Amantei, na których widać braki w dostawach, dostaliśmy od słuchaczki na Gorącą Linię RMF FM.

Zostawili strefy bez obrony. Błędna prognoza, która pogrążyła Francję Setki tysięcy ludzi na ulicach, splądrowane sklepy, bezprecedensowy poziom przemocy i policja, która musiała pozostawić niektóre strefy bez obrony – tak wyglądał miniony weekend we Francji. Analiza dokumentów wywiadu i relacje funkcjonariuszy…

Uderzenie w nastoletnich chuliganów po wydarzeniach w Mediolanie

Protest transportowców i związane z nim zakłócenia w dostawach do sklepów i fabryk to nie jedyny problem, z jakim zmagają się obecnie włoskie władze. Po zamieszkach i dewastacji sklepów w centrum Mediolanu planują zaostrzenie prawa, by skuteczniej walczyć z takimi sytuacjami. Na celowniku są zwłaszcza młodzi ludzie wchodzący w konflikt z prawem.

Mediolański supermarket splądrowany przez chuliganów (fot. PAOLO SALMOIRAGO) / PAP/EPA

Wicepremier Matteo Salvini zapowiedział, że osoby poniżej 18. roku życia będą mogły być zatrzymywane na 12 godzin nawet w sytuacji, gdy nie popełniły przestępstwa. Muszą jednak istnieć dowody na to, że stanowią zagrożenie.

W obawie przed powtórzeniem się zamieszek w najbliższy weekend, do Mediolanu ma zostać skierowanych 500 dodatkowych żołnierzy.

Włoski minister obrony Guido Crosetto wyraził we wtorek opinię, że niedawne zamieszki i akty wandalizmu w Mediolanie, wywołane przez grupy młodych ludzi, to rezultat „wojny hybrydowej" i wpływu algorytmów oraz portali społecznościowych na nastolatków.

Po zamieszkach wywołanych w sobotę i niedzielę przez setki młodych ludzi w Mediolanie zatrzymano ponad 270 osób. Jak podały włoskie media za policją, 220 z nich to nieletni. Według prasy młodzież umawiała się na protesty w mediach społecznościowych.

Bogaci się bogacą, a biedni biednieją

Niepokoje i protesty we Włoszech są związane z sytuacją gospodarczą. Reuters zauważa, że kraj boryka się z rosnącą koncentracją bogactwa wśród osób o najwyższych dochodach oraz stagnacją realnych wynagrodzeń osób o niskich i średnich zarobkach.

