W niewielkiej miejscowości Großröhrsdorf w Saksonii zamordowana została 16-letnia dziewczyna. Sprawca jest poszukiwany. Niemieckie media piszą, że Wiktoria miała polskie pochodzenie.

16-letnia Wiktoria została zabita przez nieznanego sprawcę w miejscowości Großröhrsdorf w niemieckiej Saksonii. Do zabójstwa doszło w środę.

Informacja o ciężko rannej 16-latce dotarła do policji ok. godziny 15:45. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni określili stan dziewczyny jako krytyczny. Przystąpili do jej reanimowania. Niestety, obrażenia były na tyle poważne, że Wiktoria zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Sprawca tej zbrodni jest poszukiwany. Policja ujawnia jedynie, że to mężczyzna.

Z relacji świadków wynika, że pomiędzy Wiktorią a mężczyzną doszło do gwałtownej kłótni, w trakcie której sprawca wyciągnął nóż i ugodził nim 16-latkę.

"Przeczesujemy każde źdźbło trawy. Szukamy śladów, które doprowadzą nas do sprawcy" - powiedział Kai Siebenäuger, rzecznik policji regionu Görlitz.

Niemiecka gazeta "Bild" pisze, że 16-letnia Wiktoria była uczennicą miejscowej szkoły średniej. Miała polskie pochodzenie. Mieszkała w Lichtenberg, w miejscowości oddalonej od miejsca zbrodni o 5 kilometrów.