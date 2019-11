Prezydent Boliwii Evo Morales ogłosił, że rozpisze nowe wybory prezydenckie. To jego reakcja po opublikowaniu przez Organizację Państw Amerykańskich (OPA) raportu, w którym stwierdzono, że z powodu nieprawidłowości należy unieważnić wybory z 20 października. Ich wyniki wywołały falę gwałtownych protestów w całym kraju.

Prezydent Boliwii / PAP/EPA/Martin Alipaz /

Postanowiłem rozpisać nowe wybory, by naród boliwijski mógł w demokratyczny sposób wybrać swój nowy rząd - oświadczył Morales, cytowany przez boliwijską agencję ABI.

Wieloletni populistyczny przywódca zapowiedział również, że zastąpi członków rady wyborczej, która po wygranych przez niego czwartych z rzędu wyborach znalazła się w ogniu powszechnej krytyki i zarzutów o oszustwa wyborcze.



OPA zaleca, by Boliwia powtórzyła wybory

Wcześniej w niedzielę OPA zaleciła, aby Boliwia przeprowadziła nowe wybory prezydenckie. Jak stwierdziła ta panamerykańska organizacja we wstępnym raporcie z audytu wyborów, jest mało prawdopodobne, by prezydent Morales zapewnił sobie 10-proc. przewagę konieczną do zwycięstwa.



OPA opublikowała swój wstępny raport po audycie przeprowadzonym w dniu głosowania 20 października, stwierdzając, że nie może potwierdzić wyniku.



Ogłosił zwycięstwo jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników

Morales ogłosił się zwycięzcą jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników głosowania. Wykazały one, że otrzymał, bardzo niewielką różnicą głosów, wystarczające poparcie, aby uniknąć drugiej tury i kolejnego starcia z byłym prezydentem Carlosem Mesą. Wyniki ogłoszono jednak po zwłoce trwającej 24 godziny, co dodatkowo wzmocniło zarzuty opozycji, że zostały zmanipulowane.



Kontestowane wyniki wywołały falę gwałtownych protestów w całym kraju, podczas których przeciwnicy Moralesa domagali się powtórzenia głosowania; podczas ulicznych zamieszek co najmniej 3 osoby poniosły śmierć a ponad 300 zostało rannych.

