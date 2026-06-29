RMF24

W miejscowości Beuvrages na północy Francji doszło do tragicznego zdarzenia – rodzice niespełna półtorarocznych bliźniaczek zostali zatrzymani po tym, jak dzieci zmarły z powodu odwodnienia.

Informację podała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa.

Rodzice wezwali służby ratunkowe, gdy odkryli, że dwie dziewczynki nie żyją. W tym samym domu przebywała także czwórka ich rodzeństwa w wieku od trzech do sześciu lat. Dzieci zostały przewiezione do szpitala z objawami odwodnienia, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Według AFP, w regionie, gdzie doszło do tragedii, przez kilka dni w minionym tygodniu obowiązywał najwyższy, czerwony alert pogodowy z powodu ekstremalnych upałów.

Służby prowadzą śledztwo w sprawie okoliczności śmierci dzieci oraz stanu pozostałych członków rodziny.

W niedzielę 28 czerwca w większej części Francji ustąpiła historyczna fala upałów, a w poniedziałek 29 czerwca zniesiono czerwony alert. Według synoptyków, na początku przyszłego tygodnia Francję może czekać jednak kolejna fala ekstremalnego ciepła.