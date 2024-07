Prezydent USA Joe Biden przyznał, że prawie zasnął na scenie podczas ubiegłotygodniowej debaty z Donaldem Trumpem. Sugerował przy tym, że był zmęczony zagranicznymi podróżami, które odbył w czerwcu.

/ MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

Przedwyborcza debata kandydatów głównych partii na prezydenta USA - Joe Bidena i Donalda Trumpa - rozpoczęła się o godz. 21:00 czasu amerykańskiego w czwartek (godz. 3:00 w nocy czasu polskiego). Odbyła się ona w studiu telewizji CNN w Atlancie.

"To było bolesne", "pełna panika" w obozie prezydenta, "nie wierzę w to, co oglądam", Biden miał "słaby początek" - to niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się po debacie Joe Bidena z Donaldem Trumpem.

Podczas swoich wypowiedzi Biden często się jąkał i mówił powoli.

Biden się tłumaczy



"Zdecydowałem się podróżować po świecie parę razy niedługo przed debatą (...) Nie posłuchałem swoich współpracowników i potem prawie zasnąłem na scenie" - powiedział prezydent, podczas wtorkowego wyborczego spotkania z darczyńcami w McLean w Wirginii pod Waszyngtonem. "To nie jest wymówka, ale wyjaśnienie" - dodał.

Wcześniej podczas wtorkowego briefingu prasowego rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre tłumaczyła, że Biden był - i nadal jest - przeziębiony i zmagał się z bólem gardła. Zaprzeczyła jednak, by prezydent brał leki na przeziębienie.