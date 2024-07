Zapowiedź ta wywołała burzę. "Pilne jest przywiezienie śmigłowcem turystów, a nie naprawa dróg? Czy premier Meloni nie odczuwa odrobiny wstydu, że mianowała taką minister?" - napisał w tweecie polityk centrolewicowej opozycji Angelo Bonelli.

Sabrina Licheri, również z opozycyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd, zasiadająca w parlamentarnej komisji do spraw turystyki, uznała ten pomysł za "szalony". "To pokazuje, że Santanche nie ma żadnego poważnego rozwiązania w obliczu tego, co stało się w Cogne" - oceniła.

"Nie są potrzebne śmigłowce do przewozu turystów, ale inwestycje, by nie dopuszczać do katastrof hydrogeologicznych, które często obserwujemy" - stwierdziła.

Internauci publikują zdjęcia zalanych domów i ulic, pytając: którzy turyści chcieliby przebywać w takich warunkach?