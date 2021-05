Czechy nie planują wycofania z Trybunału Sprawiedliwości UE skargi na Polskę ws. kopalni Turów – ogłosił szef rządu w Pradze Andrej Babisz. Oświadczenie czeskiego premiera stoi w sprzeczności z wcześniejszą deklaracją Mateusza Morawieckiego: szef polskiego rządu ogłosił po rozmowach z Babiszem, że „wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia”, a „w wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE”.

Premierzy Andrej Babisz i Mateusz Morawiecki / Ondrej Deml / PAP/CTK

Czesi uważają, że położona na Dolnym Śląsku, tuż przy polsko-czeskiej granicy, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Pozew w tej sprawie Praga skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ten w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni w Turowie: zarządzenie to ma obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia czeskiej skargi.

Wczoraj szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki rozmawiał o sprawie Turowa i pozwu z premierem Czech Andrejem Babiszem. Politycy spotkali się w Brukseli na marginesie szczytu UE.

"Dzisiaj spotkałem się z premierem Republiki Czeskiej, panem Andrejem Babiszem, wcześniej byłem już na Dolnym Śląsku i ustaliłem, w jaki sposób można prowadzić negocjacje ze stroną czeską. Potwierdziłem kierunek tych negocjacji z panem premierem Babiszem i te negocjacje dzisiejszego wieczoru się odbyły" - relacjonował w nocy Morawiecki.

"Mając na uwadze zacieśnienie transgranicznej współpracy z Republiką Czeską, wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia. W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE" - ogłosił wówczas polski premier.

Wyjaśnił również, że "to porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem strony polskiej w wysokości do 45 mln euro - współfinansowanie tych projektów przez stronę polską". Chodzi o inwestycje na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności Turowa.

Teraz jednak Andrej Babisz wydał oświadczenie stojące w sprzeczności ze słowami Mateusza Morawieckiego.

"Nie wycofamy żadnego pozwu. Nie będzie czegoś takiego, to wykluczone" - ogłosił szef czeskiego rządu.

Rzecznik rządu Morawieckiego pisze o medialnych "przeinaczeniach"

Do najnowszych doniesień odniósł się już rzecznik rządu Morawieckiego: Piotr Müller pisze na Twitterze o "pojawiających się w mediach przeinaczeniach".

"Wczoraj odbyło się spotkanie zespołu, na którym ustalono ramy umowy między Polską i Czechami. Porozumienia, w ramach którego zadeklarowano wycofanie skargi. Trwa przygotowanie finalnej umowy. Przed chwilą premierzy potwierdzili ustalenia przy porannym spotkaniu przed Radą Europejską" - czytamy w poście Müllera.

W kolejnym rzecznik rządu stwierdza: "Pojawiające się w mediach przeinaczenia wynikają z faktu, że wycofanie skargi ma się odbyć po podpisaniu finalnego porozumienia. Co jest oczywiste przy tego typu umowach".